        Erciyes'te sezon öncesi istişare toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:02
        Kayseri Erciyes AŞ yönetimi, sezon öncesi bölgede faaliyet gösteren esnafların talep, öneri ve beklentilerine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve birim müdürleri, Erciyes’te faaliyet gösteren esnafla gelenek haline gelen sezon öncesi değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

        Toplantıda esnafın talep, öneri ve beklentilerine yönelik kapsamlı istişareler yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Elcuman, merkezde faaliyet gösteren tüm resmi ve özel paydaşlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, sahadaki görüş ve ihtiyaçların yeni sezon planlamalarına yön verdiğini ifade etti.

        Elcuman, Erciyes'in yalnızca kayak ve kış sporlarıyla değil, doğa turizmi, dağcılık ve yüksek irtifa kamplarıyla da dünya çapında adından söz ettirmeye devam ettiğini kaydetti.

