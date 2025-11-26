Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kuyumcuya sahte altın satan 5 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde kuyumcuya sahte altın sattıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:41 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kuyumcuya sahte altın satan 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Develi ilçesinde kuyumcuya sahte altın sattıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuyumcuya sahte Cumhuriyet altını bozduran şüpheliler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, haklarında "dolandırıcılık", "uyuşturucu imalatı ve ticareti" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kayıtları bulunan E.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y'yi (42) yakaladı.

        Şüphelilerin üzerlerindeki aramada, 203 bin 650 lira, 15 sahte Cumhuriyet altını ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Utku Mete Yağcı, Avrupa Şampiyonu oldu
        Utku Mete Yağcı, Avrupa Şampiyonu oldu
        ERÜ'den Yahyalı'da 'Spor yap zinde kal' etkinliği
        ERÜ'den Yahyalı'da 'Spor yap zinde kal' etkinliği
        Kayseri Liseli Gençler Hentbol İlBirinciliği sona erdi
        Kayseri Liseli Gençler Hentbol İlBirinciliği sona erdi
        Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı Şahısların araç...
        Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı Şahısların araç...