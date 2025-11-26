Kayseri'de kuyumcuya sahte altın satan 5 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üzerlerindeki aramada, 203 bin 650 lira, 15 sahte Cumhuriyet altını ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, haklarında "dolandırıcılık", "uyuşturucu imalatı ve ticareti" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kayıtları bulunan E.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y'yi (42) yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuyumcuya sahte Cumhuriyet altını bozduran şüpheliler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.