Kayseri'de sergiden elde edilen gelir, meme kanseri tedavisi gören hastalara bağışlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde açılan sanatçı Sibel Salırlı'nın "Mülahaza" adlı kişisel sergisindeki eserlerin satışından elde edilen gelir, meme kanseri tedavisi gören hastalara destek amacıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneğine bağışlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğanın dokusundan, dönüşümünden ve içsel yolculuğundan ilham alan 71 özgün eserin yer aldığı sergi, 21-24 Kasım tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergideki 71 eserden 18'i satışa sunulurken, elde edilen gelir de Salırlı tarafından meme kanseri tedavisi gören hastalara destek amacıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’ne bağışlandı.