        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:16
        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, B.Y. (37) ile Z.A.D'yi (24) yakaladı.

        Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 2 hafif makineli tüfek ile 22 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

