        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kick boks, wushu ve muaythaide 22 madalya kazanan milli sporcu, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

        MUHAMMED KISIR - Kick boks ve wushuda 3 Balkan ve 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Fuat Kılıçaslan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Kayseri'de hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:14
        Kick boks, wushu ve muaythaide 22 madalya kazanan milli sporcu, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fuat Kılıçaslan, annesi Güllü Kılıçaslan'ın kötü alışkanlıklardan uzak durması için 2013'te Wushu Milli Takımı Antrenörü Nurten Kurt'a yönlendirmesiyle sporla tanıştı.

        Altı yıl önce katıldığı Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda ve aynı sene mücadele ettiği Balkan Şampiyonası'nda ilk altın madalyalarını kazanan Fuat Kılıçaslan, 2022'de Avrupa Wushu Şampiyonası'nda ikincilik, 2023'te Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ise üçüncülük elde etti.

        Bu yıl 13-17 Kasım tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde gerçekleştirilen Balkan Açık Wushu Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesinde yer alan Fuat Kılıçaslan, bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda aralarında 3 Balkan ve 6 Türkiye şampiyonluğunun yer aldığı toplam 22 madalya kazandı.

        Erdemlerimizle Varız (ERVA) Sağlık Spor Kulübü sporcusu Fuat Kılıçaslan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Annem arkamda durdukça ilerledim"

        Milli sporcu Fuat Kılıçaslan, AA muhabirine, 12 yıl önce başladığı sporda annesi ve antrenörünün desteğiyle başarılar kazandığını söyledi.

        Bu seviyeye geleceğini kendisinin de tahmin etmediğini belirten 20 yaşındaki sporcu, "Annem sokakta boş gezmemem ve kötü alışkanlıklar edinmemem için beni mahallede bulunan spor salonuna yazdırdı. Annem arkamda durdukça ilerledim, Nurten hocamla beraber buralara kadar geldim. Kick boks, muaythai ve wushu olmak üzere 3 branşta yarıştım, hala yarışıyorum. 3 Balkan, 6 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğüm var." diye konuştu.

        - "İlk başta kendine inanacaksın"

        Fuat Kılıçaslan, milli takımda yer almanın ve şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Antrenörüyle birlikte disiplinli ve azimle çalıştığını vurgulayan genç sporcu, "İlk başta kendine inanacaksın, güveneceksin ve sonra azmedeceksin. Bunları yaptıktan sonra gerisi geliyor. Yoğun bir antrenman sonucu bunu başardık. Pes ettiğim ve yorulduğum zamanlarda ailem olsun, antrenörüm olsun, sürekli beni destekledi, arkamda oldu. Onların sayesinde devam ettim ve buralara kadar geldim. Şu ana kadar hiç Dünya Şampiyonası'na katılmadım. 2026'daki hedefim, Dünya Şampiyonası'na katılmak ve şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

        - "Hedefimiz kick boks ve wushuda dünya şampiyonluğu"

        Milli takım antrenörü Nurten Kurt ise Fuat Kılıçaslan'ın 12 yıldır azim ve kararlılıkla çalıştığını ve her zaman kendisini gururlandırdığını söyledi.

        Annesinin Fuat Kılıçaslan'ı 8 yaşında kendisine emanet ettiğini anımsatan Kurt, şunları kaydetti:

        "Ailelerin çocukları spora getirmesinin amacı yüzde 90 kötü alışkanlıklardan korumak. Başardığımıza inanıyorum. Hem kötü alışkanlıklardan uzak durdu hem sporunu yaptı hem de sağlıklı bir yaşam sürdü. Şu anda da hedefinin zirvesinde çok şükür. Küçükken o disiplin ve o kararlılık yoktu, ilk başta oyun amaçlıydı. Müsabakalara girdikçe ve başarıyı tattıkça daha hırslı ve azimli olmaya başladı. 12 yıldır çok çalıştık. Hiçbir zaman pes etmedi, azimle ve kararlılıkla çalıştı. Bunların meyvesi olarak da üç branşta şampiyonluklar elde ettik. Şimdiki hedefimiz kick boks ve wushuda dünya şampiyonluğu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

