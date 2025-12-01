Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de soba borusuna tel takmaya çalışırken düşen kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:19 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:19
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde arkadaşının iş yerinde soba borusuna tel takmaya çalışırken düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kazım Karabekir Mahallesi Bolu Çıkmaz Sokak'ta arkadaşı S.M'nin iş yerine giden M.E. (49), burada soba borusuna tel takmaya çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten zemine düştü.

        Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.E, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

