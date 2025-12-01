Kayseri'de soba borusuna tel takmaya çalışırken düşen kişi öldü

Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Bolu Çıkmaz Sokak'ta arkadaşı S.M'nin iş yerine giden M.E. (49), burada soba borusuna tel takmaya çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten zemine düştü.

