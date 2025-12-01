Kayseri'de soba borusuna tel takmaya çalışırken düşen kişi öldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde arkadaşının iş yerinde soba borusuna tel takmaya çalışırken düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazım Karabekir Mahallesi Bolu Çıkmaz Sokak'ta arkadaşı S.M'nin iş yerine giden M.E. (49), burada soba borusuna tel takmaya çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten zemine düştü.
Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.E, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
