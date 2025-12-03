Büyükşehir Belediyesinin "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"na başvurular başladı

KAYMEK Sümer Tesisleri'nde saat 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programında, Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi uzmanlarınca katılımcılara güçlü iletişimden sağlıklı ilişki becerilerine kadar birçok konuda bilgiler verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile Akademisi tarafından 17-18 Aralık'ta düzenlenecek "Evet Demeden Önce Evlilik Öncesi Eğitim" programı için son kayıt tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.

