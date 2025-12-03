Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinin "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"na başvurular başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince aile kurumunun sağlıklı şekilde kurulabilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinin "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"na başvurular başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince aile kurumunun sağlıklı şekilde kurulabilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" başvuruları başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile Akademisi tarafından 17-18 Aralık'ta düzenlenecek "Evet Demeden Önce Evlilik Öncesi Eğitim" programı için son kayıt tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.

        KAYMEK Sümer Tesisleri'nde saat 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programında, Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi uzmanlarınca katılımcılara güçlü iletişimden sağlıklı ilişki becerilerine kadar birçok konuda bilgiler verilecek.

        Özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ilgisini çekebilecek eğitim programına dair detaylı bilgiye 0552 957 50 11 numaralı telefon üzerinden erişilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz

        Benzer Haberler

        Kayserispor kupaya veda etti
        Kayserispor kupaya veda etti
        Görme engelli eşini, her gün iş yerine götürüp getiriyor
        Görme engelli eşini, her gün iş yerine götürüp getiriyor
        Başkan Büyükkılıç'tan özel ihtiyaçlı vatandaşlara ulaşımda büyük kolaylık
        Başkan Büyükkılıç'tan özel ihtiyaçlı vatandaşlara ulaşımda büyük kolaylık
        Kırmızı ete indirim besiciye 'zorluk' Başkan Aras: "Et fiyatlarının kasapla...
        Kırmızı ete indirim besiciye 'zorluk' Başkan Aras: "Et fiyatlarının kasapla...
        Büyükşehir Aile Akademisi'nden 'evlilik öncesi eğitim'
        Büyükşehir Aile Akademisi'nden 'evlilik öncesi eğitim'
        Başkan Bağlamış: "Engelli bireyler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdı...
        Başkan Bağlamış: "Engelli bireyler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdı...