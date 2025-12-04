Melikgazi'de Fatma Haskahveci Kur'an Kursu'nun yapımında sona gelindi

Melikgazi Belediyesi, Kocatepe Mahallesi'nde hayata geçireceği Fatma Haskahveci Kur'an Kursu ile vatandaşların bir ihtiyacını daha giderecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiren Kur'an kursu yapımlarına önem verdiklerini belirtti.

Belediye olarak 58 mahalleye hizmet verdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kocatepe Mahallesi ve Tınaztepe Mahallemizin arasında bulunan Kur'an kursumuzu tamamlamış olduk. Peyzajına başladık, içinin de tefrişatı yapılıyor. Projemize, rahmetli olan ve açılışına yetişemeyen Fatma teyzemizin ismini veriyoruz. Adı Fatma Haskahveci Kur'an Kursu olacak. Mekanı cennet olsun. Okullar, camiler, sağlık ocakları, Kur'an kursları son derece önemli. Özellikle Kur'an kurslarımızda son dönemde yaptığımız mimari ile vatandaşlarımızın hem gönüllülerine hem de gözlerine hitap ediyoruz. Bu kurslarımız aynı zamanda da okul formatında çalışıyor. Alt katında çocuklarımız eğitim alıyor, üst katında da kadınlarımız eğitim alıyor. Böylece bir sosyalleşme imkanı da sağlanıyor. Bu güzel eserin hayata geçmesine destek olan hayırseverimizin değerli ailesine teşekkür ediyorum."