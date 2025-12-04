Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobilin LPG tankı patladı, 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de otomobilin LPG tankı patladı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Orta Sanayi Sitesi'ndeki otogaz dönüşüm servisine gelen bir otomobilin LPG tankı belirlenemeyen nedenle patladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlama nedeniyle vücutlarında yanık oluşan servisteki 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Otomobilin LPG tankı değişimi için servise geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Sahabiye'de anahtarları teslim eden Başkan Büyükkılıç: "Kayseri belediyecil...
        Sahabiye'de anahtarları teslim eden Başkan Büyükkılıç: "Kayseri belediyecil...
        Başkan Erkan: "Kadınların üretime ve hayata kattığı değer, toplumumuzun en...
        Başkan Erkan: "Kadınların üretime ve hayata kattığı değer, toplumumuzun en...
        Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
        Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
        Eyüpspor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek
        Eyüpspor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek
        Kayseri'de sis etkisini sürdürüyor
        Kayseri'de sis etkisini sürdürüyor
        Talas'ta Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu hizmete açıldı
        Talas'ta Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu hizmete açıldı