Kayseri'de otomobilin LPG tankı patladı, 3 kişi yaralandı
Kayseri'de bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Orta Sanayi Sitesi'ndeki otogaz dönüşüm servisine gelen bir otomobilin LPG tankı belirlenemeyen nedenle patladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle vücutlarında yanık oluşan servisteki 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin LPG tankı değişimi için servise geldiği öğrenildi.
