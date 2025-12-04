Habertürk
        Kayseri Haberleri

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ve ihyası için gece gündüz demeden çalışmalar sürüyor." dedi.

        Giriş: 04.12.2025 - 17:07 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:07
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de konuştu:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ve ihyası için gece gündüz demeden çalışmalar sürüyor." dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci etap son bloğunda 153 bağımsız bölümün anahtar teslim törenine katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

        Gerekli gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini belirten Akar, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ve ihyası için gece gündüz demeden çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaları yaparken hepinizin bildiği ve gördüğü gibi bazı sıkıntılarımız var. Bunlardan birincisi terör, ikincisi de deprem meselesidir. Terörsüz Türkiye konusunda gerçekten ülkemizin rahata ve huzura kavuşması için herkes elini taşın altına sokmalı ve büyük bir gayretle çalışmalı. Ülkemizi ve 86 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmak hepimizin amacı ve gayretidir."

        Akar, "İnşallah bunu başaracağız. Bütün sıkıntıları, sorunları ve engelleri aşacağız. Terörsüz Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz. Buna inanıyoruz ve buna gayret göstereceğiz." dedi.

        Deprem konusunda acılı günler yaşadıklarını ifade eden Akar, depremi suçlamak yerine zamanından önce tedbir almanın önemine dikkati çekti.

        Deprem bölgesinin ayağa kalkması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Akar, büyük fedakarlıklar yapıldığını ve yaraların sarılması için gayret gösterildiğini kaydetti.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise depreme hazır bir şehir haline gelmek zorunda olduklarını, bu konuda Büyükşehir Belediyesinin büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise hak sahiplerinin huzur içerisinde aileleriyle ve yakınlarıyla birlikte oturmalarını temenni etti.

        Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan 144 konut ve 9 iş yeri olmak üzere toplam 153 bağımsız bölümün anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

