Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü ile yanındaki kişi kovalamacayla yakalandı.
Polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü İ.T, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından yaklaşık 20 kilometre sonra polis ekiplerince Abdulhamid Han Bulvarı üzerinde durduruldu.
Sürücü ile yanındaki Y.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan kovalamaca sırasında yaşanan kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
