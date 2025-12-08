Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        MHP Kayseri heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

        MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Kayseri heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Orhan Say, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de yer aldı.

        Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin Cumhur İttifakı'nın birlik, beraberlik ve dayanışmasını en güzel şekilde yansıtan örnek bir şehir olduğunu belirtti.

        Kalın da misafirperverliği ve kente olan hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Büyükşehir meclisinde 91 madde görüşülerek karara bağlandı
        Büyükşehir meclisinde 91 madde görüşülerek karara bağlandı
        Kayseri'de 22 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 22 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Büyükşehir Belediyesinin şiir okuma yarışmasına başvurular sürüyor
        Büyükşehir Belediyesinin şiir okuma yarışmasına başvurular sürüyor
        Kayseri'de 3 polis aracına çarparak kaçan şüpheli araç lastiklerine ateş ed...
        Kayseri'de 3 polis aracına çarparak kaçan şüpheli araç lastiklerine ateş ed...
        15 dosyadan aranan şahıs yakalandı
        15 dosyadan aranan şahıs yakalandı
        MHP Kayseri heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        MHP Kayseri heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret