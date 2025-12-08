MHP Kayseri heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Orhan Say, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de yer aldı.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin Cumhur İttifakı'nın birlik, beraberlik ve dayanışmasını en güzel şekilde yansıtan örnek bir şehir olduğunu belirtti.

Kalın da misafirperverliği ve kente olan hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.