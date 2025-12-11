Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Operasyonda evde yapılan aramada 3 balistik yelek, 5 hücum yeleği, 2 gaz maskesi, 6 balistik koruyucu levha, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 10 tarihi eser, 5 şarjör ile 235 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Develi ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

