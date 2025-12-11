Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda hücum yeleği, balistik yelek, gaz maskesi, ruhsatsız tabanca, tarihi eserler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Develi ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evde yapılan aramada 3 balistik yelek, 5 hücum yeleği, 2 gaz maskesi, 6 balistik koruyucu levha, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 10 tarihi eser, 5 şarjör ile 235 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
