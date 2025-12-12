Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını öldürmeye gittiği binada tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldüren cinayet zanlısının, olay günü eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırmaya çalıştığı ancak başaramadığı ortaya çıktı.

Emekli hemşire ve iki çocuk annesi Yasemin Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yıldır evli olduğu zanlı İlhan Ş. ile evliliğinin ilk yıllarından itibaren sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Kocası emekli olunca memleketleri Kayseri'ye yerleştiklerini belirten Yasemin Ş, "24 saatimiz birlikte geçtiği halde beni takiplere başladı. Evin antresine kamera yerleştirdi ve sürekli bunları telefonundan takip ediyordu." dedi.

Yasemin Ş, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının, başka bir suçtan yurt dışına çıkma yasağı bulunduğunu ve ondan korunmak için küçük oğluyla 12 Haziran 2024'te KKTC'ye gittiklerini ancak orada da kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Kocasının yurt dışı çıkış yasağı kaldırılınca KKTC'ye geldiğini, kendilerini korumaya çalışan tanıdıklarıyla tartıştığını ve tehdit suçundan 4 ay hapis yattığını anlatan Yasemin Ş, 18 Haziran 2025'te Türkiye'ye dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Cinayet zanlısı eşinin uzaklaştırma kararını sık sık ihlal ettiğini, annesini çekiçle yaraladığını, bu suçtan 2 ay cezaevinde kaldığını belirten Yasemin Ş, şunları anlattı: "Olay günü televizyon izlerken birden elektrikler gitti. Hızlı şekilde kapıyı üç yerinden kilitledim. Kilitler kilitlemez baltayla kapıya saldırmaya başladı. 'Uzaklaş git, polisi arıyorum' dedim. Ona rağmen durmaksızın baltayla kapıya vurmaya devam ediyordu. Kapıyı kıramayacağını ve polise haber verdiğimizi anlayınca uzaklaştı. Melek Gül'ün (Bina görevlisinin eşi) öldürüldüğünü emniyette öğrendim. Melek Gül'ün yakınları geçmiş olsun için geldiler. Karşılıklı acımızı paylaştık. Buraya gelmeden önce görevliyi aramış. Görevliye hediye getireceğini söylemiş. O da hanımı Melek Gül'ün evde olduğunu, eve bırakmasını söylemiş. O şekilde kapıyı açtırmış. Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. Melek Hanım da 'ben çağıramam' diye söyleyince sinirlenmiş. Melek Hanım'a saldırmış. Gelirken de bizi öldürmek için bütün malzemeleri getirmiş, çantasına koymuş. Bana söyledikleri kadarıyla kelepçe, ağzımı tıkamak için bir bez parçası, tırnakları çekmek için pense, ip, balta."