        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

        Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını öldürmeye gittiği binada tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldüren cinayet zanlısının, olay günü eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırmaya çalıştığı ancak başaramadığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:56 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:56
        Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış
        Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını öldürmeye gittiği binada tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldüren cinayet zanlısının, olay günü eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırmaya çalıştığı ancak başaramadığı ortaya çıktı.

        Emekli hemşire ve iki çocuk annesi Yasemin Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yıldır evli olduğu zanlı İlhan Ş. ile evliliğinin ilk yıllarından itibaren sorunlar yaşadıklarını söyledi.

        Kocası emekli olunca memleketleri Kayseri'ye yerleştiklerini belirten Yasemin Ş, "24 saatimiz birlikte geçtiği halde beni takiplere başladı. Evin antresine kamera yerleştirdi ve sürekli bunları telefonundan takip ediyordu." dedi.

        Yasemin Ş, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının, başka bir suçtan yurt dışına çıkma yasağı bulunduğunu ve ondan korunmak için küçük oğluyla 12 Haziran 2024'te KKTC'ye gittiklerini ancak orada da kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

        Kocasının yurt dışı çıkış yasağı kaldırılınca KKTC'ye geldiğini, kendilerini korumaya çalışan tanıdıklarıyla tartıştığını ve tehdit suçundan 4 ay hapis yattığını anlatan Yasemin Ş, 18 Haziran 2025'te Türkiye'ye dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

        Cinayet zanlısı eşinin uzaklaştırma kararını sık sık ihlal ettiğini, annesini çekiçle yaraladığını, bu suçtan 2 ay cezaevinde kaldığını belirten Yasemin Ş, şunları anlattı:

        "Olay günü televizyon izlerken birden elektrikler gitti. Hızlı şekilde kapıyı üç yerinden kilitledim. Kilitler kilitlemez baltayla kapıya saldırmaya başladı. 'Uzaklaş git, polisi arıyorum' dedim. Ona rağmen durmaksızın baltayla kapıya vurmaya devam ediyordu. Kapıyı kıramayacağını ve polise haber verdiğimizi anlayınca uzaklaştı. Melek Gül'ün (Bina görevlisinin eşi) öldürüldüğünü emniyette öğrendim. Melek Gül'ün yakınları geçmiş olsun için geldiler. Karşılıklı acımızı paylaştık. Buraya gelmeden önce görevliyi aramış. Görevliye hediye getireceğini söylemiş. O da hanımı Melek Gül'ün evde olduğunu, eve bırakmasını söylemiş. O şekilde kapıyı açtırmış. Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. Melek Hanım da 'ben çağıramam' diye söyleyince sinirlenmiş. Melek Hanım'a saldırmış. Gelirken de bizi öldürmek için bütün malzemeleri getirmiş, çantasına koymuş. Bana söyledikleri kadarıyla kelepçe, ağzımı tıkamak için bir bez parçası, tırnakları çekmek için pense, ip, balta."

        Komşusunun başına gelenler için çok üzgün olduğunu, kendisinin de o gün öldürülebileceğini dile getiren Yasemin Ş, "Melek Hanım'ın çocuklarının ve eşinin acısını yaşarken bina sakinleri, 'En kısa zamanda sizin iyiliğiniz için bu binadan ayrılın' demişler oğluma. Maddi olanaklarım el vermediği için bu binaya geldim. Şu anda da binanın baskısı içerisindeyim. Ev benim üstümeydi, kocam evime şerh koydurmuş." diye konuştu.

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 9 Aralık'ta boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden İlhan Ş, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçakla öldürmüş, zanlı polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

