Kayseri'de kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda plakası öğrenilemeyen E.F. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan M.A. yaralandı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.