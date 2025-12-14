Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 09:33 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:33
        Kayseri'de kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda plakası öğrenilemeyen E.F. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan M.A. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

