Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentin huzur, düzen, sağlık ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentin huzur, düzen, sağlık ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki ticarethanelere yönelik denetim yapan zabıta ekiplerine, Ticaret İl Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

        Denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketleri ve tartı esnasındaki dara alma işlemlerine yönelik incelemeler yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Amiri Melih Çiftçi, tüketici haklarının korunması ve kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde denetim yaptıklarını belirtti.

        Hizmetlerini 7 karakol, 9 araç ve 75 personelle 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüklerini dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Gerek ticarethane, gerek sokak ve dilenci denetimleri, gerekse trafik denetlemeleri kapsamında kentin düzenini sağlama, huzurunu tesis ederek güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmeye imkan tanıma anlamında denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda, mevzuata aykırı şekilde dara almadan yapılan satışlar ve tüketiciyi yanıltan uygulamalar yapan işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Silahlı kavgada öldürülmüştü; toprağa verildi
        Silahlı kavgada öldürülmüştü; toprağa verildi
        Talas 2026'da rengarenk olacak
        Talas 2026'da rengarenk olacak
        Büyükşehirden Erciyes'e hafta sonu ulaşım kolaylığı
        Büyükşehirden Erciyes'e hafta sonu ulaşım kolaylığı
        Şehitler hatırasına anlamlı buluşma: Başkan Yalçın'a teşekkür yağmuru
        Şehitler hatırasına anlamlı buluşma: Başkan Yalçın'a teşekkür yağmuru
        Başkan Büyükkılıç: "Kayseri, Cumhuriyet'in temellerinin sağlam atıldığı şeh...
        Başkan Büyükkılıç: "Kayseri, Cumhuriyet'in temellerinin sağlam atıldığı şeh...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Yeşil alanda dünya standartlarını üçe katlıyoruz" K...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Yeşil alanda dünya standartlarını üçe katlıyoruz" K...