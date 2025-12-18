Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentin huzur, düzen, sağlık ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki ticarethanelere yönelik denetim yapan zabıta ekiplerine, Ticaret İl Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

Denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketleri ve tartı esnasındaki dara alma işlemlerine yönelik incelemeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Amiri Melih Çiftçi, tüketici haklarının korunması ve kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde denetim yaptıklarını belirtti.

Hizmetlerini 7 karakol, 9 araç ve 75 personelle 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüklerini dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gerek ticarethane, gerek sokak ve dilenci denetimleri, gerekse trafik denetlemeleri kapsamında kentin düzenini sağlama, huzurunu tesis ederek güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmeye imkan tanıma anlamında denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda, mevzuata aykırı şekilde dara almadan yapılan satışlar ve tüketiciyi yanıltan uygulamalar yapan işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır."