Kocasinan'da 11 yılda 1 milyon 67 bin fidan toprakla buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son 11 yılda ilçeye toplam 1 milyon 67 bin ağaç kazandırdıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, "Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun" parolasıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Yapılan ağaçlandırma faaliyetleri sayesinde Kocasinan'da dikilen fidan sayısının ilçe nüfusunun 3 katına yaklaştığını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında fidanlığımızın ve seramızın altyapısını güçlendirerek daha fazla yeşil alan üretmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar diktiğimiz ağaçların yanı sıra, altyapısını her geçen gün geliştirdiğimiz fidanlığımızda 530 binden fazla ağaç ve fidan, toprakla buluşmak için hazır halde bekliyor. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında 11 yılda 1 milyon 67 bin fidan dikmiş olduk. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüz hem de geleceğimiz içindir."