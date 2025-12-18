Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de mobilya üretimi yapılan atölyede çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocasinan ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde masa sandalye üretimi yapılan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi adrese sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.
