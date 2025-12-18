Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi adrese sevk edildi.

Kocasinan ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde masa sandalye üretimi yapılan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

