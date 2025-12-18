Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:20 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:20
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cinayet şüphelisi S.Y. (36) ile ona yardım ettiği ileri sürülen oğlu A.Y'yi (17) saklandığı adreste, olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Organize Sanayi Bölgesi 22. Caddesi'nde dün, aralarında husumet bulunan S.Y. ve A.Y. ile Ethem T, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, yanında bulunan silahla Ethem T. ile oğlu ve yeğenini vurmuştu.

        Baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, M.T. ve V.T. ise hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheliler S.Y. ve A.Y. ise olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

