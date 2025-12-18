Kayseri'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 1242 sürücüye toplam 4 milyon 264 bin 616 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin huzur ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik 11-17 Aralık tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 1242 sürücüye, modifiyeli araç, abartı egzoz, sürücü belgesiz araç kullanmak, makas atma, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanmak, araçta ışık donanımı, drift atmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve cep telefonuyla konuşmak suçlarından toplam 4 milyon 264 bin 616 lira ceza kesildi.