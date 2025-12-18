Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 1242 sürücüye toplam 4 milyon 264 bin 616 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:31
        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi
        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 1242 sürücüye toplam 4 milyon 264 bin 616 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin huzur ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik 11-17 Aralık tarihlerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, 1242 sürücüye, modifiyeli araç, abartı egzoz, sürücü belgesiz araç kullanmak, makas atma, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanmak, araçta ışık donanımı, drift atmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve cep telefonuyla konuşmak suçlarından toplam 4 milyon 264 bin 616 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

