        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'deki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:54
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Dün bir kıraathanede çıkan kavgada bıçakla yaralanan Hasan Hüseyin Kütük, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hisarcık Mahallesi'nde bir kıraathanede, Hasan Hüseyin Kütük ile Can Ahmet A. arasında henüz belirlenmeyen sebeple tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Can Ahmet A, bıçakla Kütük'ü yaralamıştı.

        Ağır yaralanan Kütük, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

