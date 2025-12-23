Kayseri'de "Bilimsel Basamak Eğitimi" düzenlendi
Kayseri Bilim Merkezi'nde, "Bilimsel Basamak Eğitimi" konulu program düzenlendi.
Kayseri Bilim Merkezi'nde, "Bilimsel Basamak Eğitimi" konulu program düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren Bilim Merkezi, sağlık alanında eğitim görenlere ve çalışanlara yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.
Bilimsel Basamak Eğitimi Programı'nın, katılımcılara bilimsel araştırma süreçleri ve akademik yazım konusunda kapsamlı yetkinlikler kazandırması amaçlanıyor.
Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilimsel Basamak Eğitimi Programı, Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Cansağlığı Vakfı ve AGÜ Cansağlığı Kulübü işbirliği ile hayata geçirildi.
Eğitim, sağlık alanında lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerle, sahada görev yapanlara yönelik planlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.