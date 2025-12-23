Kayseri'de "Bilimsel Basamak Eğitimi" düzenlendi

Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilimsel Basamak Eğitimi Programı, Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Cansağlığı Vakfı ve AGÜ Cansağlığı Kulübü işbirliği ile hayata geçirildi.

