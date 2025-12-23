Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:30
        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde Döne Güngör'ün (84) yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Ekipler Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de bölgeye gelerek, Güngör'ün yakınlarına başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

