        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İncesu'da sağlık personeli palyaço kostümüyle çocuklara işitme tarama testi yapıyor

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde sağlık personeli palyaço kostümüyle ilkokullardaki çocuklara işitme tarama testi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:52
        İncesu'da sağlık personeli palyaço kostümüyle çocuklara işitme tarama testi yapıyor
        Kayseri'nin İncesu ilçesinde sağlık personeli palyaço kostümüyle ilkokullardaki çocuklara işitme tarama testi yapıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında "Okul Çağı İşitme Tarama Testleri" gerçekleştiriliyor.

        İncesu Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Ayşe Koyuncu koordinesinde yürütülen uygulama kapsamında, görevli ebelerden Saniye Selma Güldemir ile palyaço kostümüyle sürece renk katan Hemşire Büşra Af, tarama alanlarında çocukları neşeyle karşılıyor.

        Oyunlar eşliğinde gerçekleştirilen işitme taramalarına çocuklar, korkmadan isteyerek katılım sağlıyor.

        Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Koyuncu, çocukların sağlık taramalarına kaygı duymadan katılmalarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, tarama sürecini çocukların dünyasına uygun ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

