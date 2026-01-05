Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na 98 kişi katılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Organik Tarım Temel Eğitim Programı'nda 98 kişi eğitim alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na 98 kişi katılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Organik Tarım Temel Eğitim Programı'nda 98 kişi eğitim alacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 sezonuna yönelik düzenlenen eğitim 13 Ocak'ta başlayacak.

        Eğitime katılmaya hak kazananların isimleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde paylaşıldı.

        Organik tarım alanında üreticilerin bilgi ve uygulama kapasitelerini arttırmayı hedefleyen eğitim programı, 13 Ocak Salı günü saat 08.30'da Kadir Has Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Program süresince 98 katılımcıya organik üretimin temel esaslarına yönelik kapsamlı eğitim verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrimizin ihtiyaçlarını fabrika gibi çalışan kendi...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrimizin ihtiyaçlarını fabrika gibi çalışan kendi...
        Baraj gölünün yüzeyi dondu
        Baraj gölünün yüzeyi dondu
        Kadim Kentin tarihi ve kültürel zenginliğine sahip çıkan Büyükşehir, konser...
        Kadim Kentin tarihi ve kültürel zenginliğine sahip çıkan Büyükşehir, konser...
        Kayseri Emlakçılar Odası'nda genel kurul heyecanı başladı
        Kayseri Emlakçılar Odası'nda genel kurul heyecanı başladı
        Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na katılmaya hak kazananlar açıklandı
        Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na katılmaya hak kazananlar açıklandı
        Kayserili milli sporcu Ankara'ya transfer oldu
        Kayserili milli sporcu Ankara'ya transfer oldu