Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bilim kurgu dizisinden etkilenen genç mühendis, yapay zekalı araç şarj ünitesi geliştirdi

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de izlediği bir bilim kurgu dizisinden etkilenen 26 yaşındaki yazılım mühendisi Ömerhan Üstüner, elektrikli araçlar için yapay zeka destekli şarj ünitesi geliştirmeyi başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilim kurgu dizisinden etkilenen genç mühendis, yapay zekalı araç şarj ünitesi geliştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de izlediği bir bilim kurgu dizisinden etkilenen 26 yaşındaki yazılım mühendisi Ömerhan Üstüner, elektrikli araçlar için yapay zeka destekli şarj ünitesi geliştirmeyi başardı.

        ABD'de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönen Üstüner, izlediği bir bilim kurgu dizisindeki yapay zeka sistemini elektrikli araçların şarj aletlerine entegre etmeye karar verdi.

        Yaklaşık 1 yıl süren AR-GE çalışmaları sonucunda yapay zeka destekli elektrikli araç şarj ünitesini üretmeyi başaran Üstüner, kullanıcıya bu sistemle, elektriğin en uygun fiyatlı kullanım saatini, arıza uyarı ve onarım önerilerini, çoklu kullanıcı ve tüketim bedelini hesaplayıp telefondaki uygulama üzerinden iletme gibi özellikleri sunuyor.

        Yazılım mühendisi Ömerhan Üstüner, AA muhabirine, bireysel kullanıcılar için geliştirdikleri elektrikli araçların şarj aletlerini yeni teknolojiyle bir üst seviyeye taşımak istediğini söyledi.

        İzlediği bir bilim kurgu dizisinin kendine ilham verdiğini dile getiren Üstüner, şöyle konuştu:

        "Evde dizi izliyordum. İzlediğim dizinin garip bir konusu vardı. Yapay zekalar o zaman daha yeni çıkıyordu. Dizide adam karısını yapay zekaya dönüştürüp tablonun içine, bilgisayar sisteminin içine hapsediyordu. Orada, yapay zeka ürünlerin içine girebiliyor, cihazların içine konulabiliyordu. Ben de 'biz neden şarj cihazının içine bunu koymuyoruz' dedim. Ondan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca bir planlamamız oldu. Sonrasında ortaya böyle bir teknolojiyi çıkardık. Daha önce hiç kimse böyle bir şey yapmadığı için AR-GE'si çok uzun sürdü."

        - "Yapay zekamızı tüm dünyada göstermek istiyoruz"

        Üstüner, bir Türk firmasının yazılım ve teknolojide neler yapabildiğini dünyaya göstermek istediğini belirtti.

        Yapay zeka destekli şarj ünitesinin birçok özelliği olduğunu vurgulayan Üstüner, şunları kaydetti:

        "Bizim kendi WiseCar mobil uygulamamız var. Bunun içerisinde kendi chat botumuz ve sesli asistanımız, yapay zekamız var. Bununla dilediğiniz gibi konuşabiliyor, şarjla ilgili raporlarınızı alabiliyorsunuz. En çok kullanılan özelliklerimizden birisi, yapay zeka verileri alıp bölgenizin en uygun elektrik şarj saatini size söylüyor. Normal saatte 350 lira tutacakken, bu saatlerde 280 liraya düşecek diyor. Bunu otomatik uygulatabiliyorsunuz. Yapay zeka o saatlerde şarjı başlatıyor. Şarj durunca yapay zeka bildirim gönderiyor ve bunun çözümlerini sunuyor. Aylık, haftalık ve günlük raporlama çıkarabiliyor. Bir şarj cihazını 3-5 kişi ortak kullanabiliyorsunuz ve hepsini yapay zeka ayrı ayrı raporluyor. Mobil uygulamadan amperi ve süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Akıllı bildirimler gönderiyor. Şarj durumunu görebiliyorsunuz. Cihazınızın bütün bilgilerine erişebiliyorsunuz. Burada hedefimiz tüm dünyaya WiseCar ismini yaymak ve kazımak, teknolojimizi ve yapay zekamızı tüm dünyada göstermek. Şu anda Florida'da bir şirketimiz, Paris'te bayimiz var. Yurt dışına da açılıyoruz. Türk firmalarının teknoloji çıkartabileceğine inanmayan bir kitle var. Bunlara çok kızıyorum ve biz başarabildiğimizi herkese gösterdik."

        Üstüner, cihazlarda 8 katmanlı koruma sistemi, uluslararası CE belgesi olduğunu ve Avrupa Birliği standartlarında üretim yaptıklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Dolandırıcılıkta 'yapay' çeşitlilik Avukat Mustafa Erkulu: "Gelişen teknolo...
        Dolandırıcılıkta 'yapay' çeşitlilik Avukat Mustafa Erkulu: "Gelişen teknolo...
        Kayseri'de Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na 98 kişi katılacak
        Kayseri'de Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na 98 kişi katılacak
        Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrimizin ihtiyaçlarını fabrika gibi çalışan kendi...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrimizin ihtiyaçlarını fabrika gibi çalışan kendi...
        Baraj gölünün yüzeyi dondu
        Baraj gölünün yüzeyi dondu
        Kadim Kentin tarihi ve kültürel zenginliğine sahip çıkan Büyükşehir, konser...
        Kadim Kentin tarihi ve kültürel zenginliğine sahip çıkan Büyükşehir, konser...
        Kayseri Emlakçılar Odası'nda genel kurul heyecanı başladı
        Kayseri Emlakçılar Odası'nda genel kurul heyecanı başladı