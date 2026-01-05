Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi, atölyelerinde yürüttüğü çalışmalarla 32 milyon lira tasarruf sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:47 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:47
        Kocasinan Belediyesi ekipleri, atölyelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir yılda 32 milyon lira tasarruf sağladı.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkeziyle çalışmaların daha hızlı, kaliteli, verimli ve ekonomik hale getirildiğini bildirdi.

        Tesisin sanayi sitesi gibi çalıştığına dikkati çeken Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan vatandaşlara hizmet verebilmek için çalıştıklarını ifade etti.

        Çolakbayrakdar, atölyelerde belediyenin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Atölyemizde, park ve bahçelerde, kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve daha birçok ürünü onarıp yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerinin yerine yenilerini koyup, tamiri ve bakımı mümkün olan çöp konteynerlerini atölyemizde tamir edip boyayarak yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamiratı, boya işlemleri, arızalı olanların motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar tesislerimizde yapılıyor. Yapılan çalışmalarla 1 yılda 32 milyon lira tasarruf sağlandı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

