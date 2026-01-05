Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:20 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:20
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

        Cıngı, ziyarette yaptığı konuşmada, Erciyes Kayak Merkezi'nin önemini anlatarak, yapılan çalışmalarla Erciyes'in önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi.

        Cıngı, charter seferleriyle Erciyes'in uluslararası ber turizm destinasyonu haline geldiğini belirtti.

        Mecliste 21 Aralık 2025'te kayak kıyafeti giyerek kayakseverleri Erciyes Kayak Merkezi'ne davet ettiğini anımsatan Cıngı, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ülkemizin kış turizmi potansiyeli ve Erciyes'imizi tanıtma maksadıyla yapmış olduğum basın toplantısının ardından ülkede spekülatif hava oluşturulmaya çalışıldı. Orada sağ olsun cemiyetimiz, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, şehrimizin turizmine ve bölgemizin bin yıllardır sembolü olan Erciyes Dağı'mıza sahip çıktı. Gerekli tepkiyi koydu. Bu noktada bütün medya organları, şehrimizin bu değerine sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmadınız. Tekrar, şehrimize, turizmimize, Erciyes'imize ve orada yapmış olduğumuz açıklamalara sizlerin destek vermesinden, cemiyetimizin çok sağlam bir duruş sergilemesinden dolayı teşekkür ediyorum."

        KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten dolayı Cıngı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

