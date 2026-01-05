Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti'nin Kayseri'deki üye sayısı 199 bine ulaştı

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, partisinin Kayseri'deki üye sayısının 199 bin 52'ye ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:51
        Okandan, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre, AK Parti’nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti.

        Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu anlatan Okandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti'nin siyaseti milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürüttüğünü ifade etti.

        Okandan, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Partimizin Kayseri'deki güncel üye sayısı 199 bin 52'ye ulaşmıştır. Bu rakam, teşkilatlarımızın sahadaki emeğinin, milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağının somut bir sonucudur. Bu tablo, partimizin Kayseri'de ne kadar güçlü bir toplumsal zemine sahip olduğunun açık bir göstergesidir. Son 6 ay içerisinde 13 bin 741 yeni üyemizin partimize katılması, bu güvenin artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu başarı, masa başında değil, sahada kapı kapı, gönül gönüle yürütülen çalışmaların sonucudur. AK Parti, Kayseri'de olduğu gibi Türkiye'nin her köşesinde milletin partisi olmaya devam edecektir."

        Okandan, partinin üye sayısının artmasında emeği geçen milletvekillerine, belediye başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

