Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen ihraç öğretim üyesi K.K'yi (56) yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

