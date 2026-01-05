Habertürk
        Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki müzeye konservasyon laboratuvarı kuruldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji Müzesi'ne konservasyon laboratuvarı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:51 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:56
        Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki müzeye konservasyon laboratuvarı kuruldu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji Müzesi'ne konservasyon laboratuvarı kuruldu.

        Belediyeden yapılan açıklayama göre, Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde kurulan laboratuvarda Kayseri'de çıkarılan eserler koruma altına alınacak.

        Laboratuvarda, Kayseri'deki müzelerde sergilenen ve periyodik bakım ihtiyacı duyulan eserler ile kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve acil müdahale gerektiren eserlerin bakım, temizlik ve konservasyonları yapılmaya başlandı.

        Kazılarda ortaya çıkarılan ve bugüne kadar Nevşehir bölge laboratuvarına gönderilen eserler artık burada koruma altına alınacak.

        Diğer taraftan laboratuvarın çalışmaları ile sergide ve depoda yer alan eserlerin deformasyonları önlenerek gelecek nesillere daha sağlıklı bir biçimde ulaşması sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen konservasyon uzmanı Sibel Çetinkaya, koruma ve onarım uygulamalarında öncelikli yaklaşımın teşhis olduğunu belirterek, "Teşhisi gerçekleştirebilmek için ön inceleme, analizler, testler, mikroskobik görüntüler gibi çalışmalar yapmaktayız. Teşhisler bizi tespite götürür. Eserlerimizdeki sorunları, bozulmalarına neden olan korozyon ürünleri ya da diğer eserler için farklı bozulma türlerini tespit ettikten sonra onlara uygulayacağımız en uygun müdahale yöntemine ve bu müdahaledeki malzemelere karar veririz." ifadelerini kullandı.

