Kayseri'de 131 bin makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tomarza İlçe Jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Yavuz Selim Mahallesi'nde arama yapıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde yapılan aramada 131 bin makaron ele geçirildi.

