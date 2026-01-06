Kayseri'de cinayetten aranan zanlı yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K'yı (32) yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.