        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de cinayetten aranan zanlı yakalandı

        Kayseri'de 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:17
        Kayseri'de cinayetten aranan zanlı yakalandı
        Kayseri'de 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K'yı (32) yakaladı.

        Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

