Kayseri'de silahla öldürdüğü eniştesini araçla ezen sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de tabancayla öldürdüğü eniştesini kaçmak için kullandığı araçla ezen sanık, yeniden yargılandığı davada 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.K. (46) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.K. savunmasında, önceki ifadesini tekrar etti.

Maktulün olaydan önce sürekli yolunu kesip kendisini tehdit ettiğini ve aile bireylerini darbettiğini öne süren Y.K, "Ablamın üstünde sigara söndürdüğünü, kendisine uyuşturucu vermeye çalıştığını sonradan öğrendim. 4-5 sefer şikayette bulunduk, ancak sonuç alamadık. Ablam boşanma davası açmıştı. Uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Tabancayı kendimi koruma amaçlı taşıyordum. Sürekli bizi tehdit ediyordu. Olayı planlı işlemedim, anlık gelişti. Pişmanım, beraatimi istiyorum." diye konuştu.