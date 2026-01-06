Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de silahla öldürdüğü eniştesini araçla ezen sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası

        Kayseri'de tabancayla öldürdüğü eniştesini kaçmak için kullandığı araçla ezen sanık, yeniden yargılandığı davada 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:22 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de silahla öldürdüğü eniştesini araçla ezen sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de tabancayla öldürdüğü eniştesini kaçmak için kullandığı araçla ezen sanık, yeniden yargılandığı davada 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.K. (46) ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Y.K. savunmasında, önceki ifadesini tekrar etti.

        Maktulün olaydan önce sürekli yolunu kesip kendisini tehdit ettiğini ve aile bireylerini darbettiğini öne süren Y.K, "Ablamın üstünde sigara söndürdüğünü, kendisine uyuşturucu vermeye çalıştığını sonradan öğrendim. 4-5 sefer şikayette bulunduk, ancak sonuç alamadık. Ablam boşanma davası açmıştı. Uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Tabancayı kendimi koruma amaçlı taşıyordum. Sürekli bizi tehdit ediyordu. Olayı planlı işlemedim, anlık gelişti. Pişmanım, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Y.K'ye "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra "haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla düşüren heyet, sanığa "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, Y.K. ile eniştesi S.T. (45) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etmiş, olay yerinden araçla kaçarken de yere düşen S.T'nin üzerinden geçmişti.

        S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, tutuklanan Y.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 19,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Taraf avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşımış, dosyaya bakan 1. Ceza Dairesi, sanığa verilen "haksız tahrik" indiriminin eksik uygulandığı gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 

        Benzer Haberler

        Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: "Asıl caniyi kardeşim tahliye o...
        Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: "Asıl caniyi kardeşim tahliye o...
        Kayseri'de cinayetten aranan zanlı yakalandı
        Kayseri'de cinayetten aranan zanlı yakalandı
        Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçen sanığın cezası düştü...
        Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçen sanığın cezası düştü...
        Kayseri'de 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanığın yarg...
        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanığın yarg...
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı