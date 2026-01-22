Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de bir kişi, sokak kedilerine mama almak için yardım istediği şüpheli tarafından dolandırıldı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan bir kişi, sokak kedilerine mama almak için yardım istediği zanlı tarafından dolandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:05
        Kayseri'de bir kişi, sokak kedilerine mama almak için yardım istediği şüpheli tarafından dolandırıldı
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan bir kişi, sokak kedilerine mama almak için yardım istediği zanlı tarafından dolandırıldı.

        İlçede yaşayan bir vatandaş, kedilere mama siparişi vermek amacıyla yardım talebinde bulunduğu bir kişiyle kredi kartı bilgileri ile mobil bankacılık şifresini paylaştı.

        Bir süre sonra hesabından yardım istediği kişinin hesabına 182 bin 750 lira gönderildiğini fark eden vatandaş, polise başvurdu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın şikayeti üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan saha çalışmalarının ardından şüphelinin M.S.S. (19) olduğunu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin vatandaşın hesabından aktardığı parayla altın aldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

