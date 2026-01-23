Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Ekiplerin fabrikadaki çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.