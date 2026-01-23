Talas Belediye Başkanı Yalçın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gazetecilerle bir araya gelerek, 2025 yılında ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Yalçın, belediye meclis salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, belediyelerin yaptığı her çalışmanın basın aracılığıyla vatandaşlara ulaştığını söyledi.





Yapılan hizmet ve yatırımları slayt sunumu eşliğinde anlatan Yalçın, şunları kaydetti:



"Talas Millet Bahçesi, 2025 yılının en önemli projelerinden biri oldu. 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen çalışma, şehre büyük değer kattı. Bu projeyle iki önemli kazanım elde ettik. Birincisi bu alanı beton yığını olmaktan kurtarıp millet bahçesine dönüştürdük. İkincisi ise Talas'ın endemik bitkilerinin yer aldığı, aynı zamanda karbon yutak alanı olan çok özel bir yaşam alanı oluşturduk."



Yalçın, 2025 yılının hizmet, yatırım, kültür, sanat, spor ve başarıyla geçen bir yıl olduğunu dile getirdi.





Geçen yıl belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 70'nin yatırım ve hizmetlere aktarıldığını ifade eden Yalçın, 2026 yılının ise asfalt ve çiçek yılı olacağını belirtti.





Yalçın, ilçenin Kapadokya ve Erciyes'le güçlü bir turizm hattı oluşturarak altın oran yakalaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

