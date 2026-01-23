Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Talas Belediye Başkanı Yalçın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gazetecilerle bir araya gelerek, 2025 yılında ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gazetecilerle bir araya gelerek, 2025 yılında ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Yalçın, belediye meclis salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, belediyelerin yaptığı her çalışmanın basın aracılığıyla vatandaşlara ulaştığını söyledi.


        Yapılan hizmet ve yatırımları slayt sunumu eşliğinde anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Talas Millet Bahçesi, 2025 yılının en önemli projelerinden biri oldu. 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen çalışma, şehre büyük değer kattı. Bu projeyle iki önemli kazanım elde ettik. Birincisi bu alanı beton yığını olmaktan kurtarıp millet bahçesine dönüştürdük. İkincisi ise Talas'ın endemik bitkilerinin yer aldığı, aynı zamanda karbon yutak alanı olan çok özel bir yaşam alanı oluşturduk."

        Yalçın, 2025 yılının hizmet, yatırım, kültür, sanat, spor ve başarıyla geçen bir yıl olduğunu dile getirdi.


        Geçen yıl belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 70'nin yatırım ve hizmetlere aktarıldığını ifade eden Yalçın, 2026 yılının ise asfalt ve çiçek yılı olacağını belirtti.


        Yalçın, ilçenin Kapadokya ve Erciyes'le güçlü bir turizm hattı oluşturarak altın oran yakalaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu tacirlerine karar çıktı
        Uyuşturucu tacirlerine karar çıktı
        Eğitim sevdası emeklilik tanımadı: 19 köy okulunu yenilediler
        Eğitim sevdası emeklilik tanımadı: 19 köy okulunu yenilediler
        Fabrika yangını havadan görüntülendi
        Fabrika yangını havadan görüntülendi
        Başkan Palancıoğlu, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasına katıldı
        Başkan Palancıoğlu, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasına katıldı
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
        Kayseri'de korkutan fabrika yangını
        Kayseri'de korkutan fabrika yangını