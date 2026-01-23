Başkan Palancıoğlu, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasına katıldı

MelikgaziBelediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasına katıldı.





Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, belediye olarak kış şartlarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışmaların süreceğini belirtti.





Vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Bütün ekip arkadaşlarımızla 100’ün üzerinde araçla sahada ilçenin tüm yollarını açmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin yaklaşık sınır uzunluğu kadar, 2 bin 800 kilometrenin üzerinde bir uzunluğu temizliyoruz. 4 bin 800 civarında cadde ve sokağı temizlemek gerekiyor. Dolayısıyla bütün caddeleri, sokakları bir anda açmak, temizlemek mümkün değil. Kar yağışı devam ettiği sürece de temizlenen yol yeniden kapanıyor. Vatandaşlarımızın olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. 3 vardiya çalışmaya devam ediyoruz. Bütün yolları açma gayretindeyiz. Karla mücadele ekiplerimiz, yolları tuzlama, kaldırım temizleme ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

