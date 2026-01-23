Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        KTO'da istişare toplantısı düzenlendi

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) pastırma ve sucuk ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTO'da istişare toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) pastırma ve sucuk ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik istişare toplantısı yapıldı.

        KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy başkanlığındaki toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

        Gülsoy, düzenlenen toplantılarla sektördeki sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bazı kötü niyetli odaklar, üreticimizin etiketlerini kopyalayarak sahte ürün sürüyor. Marka taklidi yapmak, emeğe çökmektir. Başka illerden getirilen ürünlerin 'Kayseri pastırması' adıyla satılması kabul edilemez. Kayseri pastırması ve sucuğunun kalitesi asla tartışılmaz. Kimse Kayseri’nin ismini kullanarak niteliksiz ürün pazarlamaya kalkmasın. Coğrafi işaret bizim tapumuzdur. Bu imajı zedeleyen her türlü girişimin takipçisi olacağız."

        Programa, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkarslan ile kentte pastırma ve sucuk alanında üretim yapan esnaflar katıldı.

        Toplantı, sektör temsilcilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmesi ile sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Gişelerde otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
        Gişelerde otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi
        ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi
        Kocasinan'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanla...
        Kocasinan'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanla...
        Rektör Altun, Yeni Diş Hastanesi Binası'nı inceledi
        Rektör Altun, Yeni Diş Hastanesi Binası'nı inceledi
        HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a vefa açıklaması
        HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a vefa açıklaması
        Başkan Gülsoy: "Kayseri'nin alın terine, marka değerine göz dikenlere geçit...
        Başkan Gülsoy: "Kayseri'nin alın terine, marka değerine göz dikenlere geçit...
        Bünyan'da sokak hayvanlarına mama desteği
        Bünyan'da sokak hayvanlarına mama desteği