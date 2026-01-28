Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de bozulan yollar onarılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarından dolayı bozulan yollarda onarım çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:58 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:58
        Kayseri'de bozulan yollar onarılıyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarından dolayı bozulan yollarda onarım çalışması başlattı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan yürütülen çalışmalar kapsamında, don olayları ve yağışlı hava koşullarından dolayı bozulan yollar tespit ediliyor.


        Kocasinan Bulvarı'nda gidiş-geliş yönünde bozulan asfaltı onaran ekiplerin, Turgut Reis Caddesi ile şehrin muhtelif yerlerinde başlattığı çalışmaları sürüyor.

