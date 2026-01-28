Kayseri'de bozulan yollar onarılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarından dolayı bozulan yollarda onarım çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan yürütülen çalışmalar kapsamında, don olayları ve yağışlı hava koşullarından dolayı bozulan yollar tespit ediliyor.
Kocasinan Bulvarı'nda gidiş-geliş yönünde bozulan asfaltı onaran ekiplerin, Turgut Reis Caddesi ile şehrin muhtelif yerlerinde başlattığı çalışmaları sürüyor.
