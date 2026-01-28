Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de yengesi Firdes Gül'ün cenaze törenine katıldı

        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden yengesi Firdes Gül için memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:52
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de yengesi Firdes Gül'ün cenaze törenine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden yengesi Firdes Gül için memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        Kayseri'de rahatsızlığı nedeniyle 75 yaşında vefat eden Firdes Gül için öğle namazına müteakip Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Abdullah Gül'ün 2017'de vefat eden amcasının eşi olan Firdes Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Abdullah Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

