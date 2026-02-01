Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi'nin Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yakında çocuklarla buluşacak

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yakın zamanda hayata geçecek olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:21 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'nin Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yakında çocuklarla buluşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yakın zamanda hayata geçecek olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ni ziyaret etti.


        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, projenin açılışını çok yakında gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Çocuklar için çok güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Zaman geçirecekleri, çeşitli eğitimler alacakları ve özellikle akıl-zeka oyunlarını 15 gün oynayıp tekrar iade edebilecekleri güzel bir mekan. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Belsin Kürsü tramvay durağında hayata geçiriyoruz. Buradaki tecrübemize göre de mahallelerimizde bu projeyi yaygınlaştırmayı istiyoruz. Hepimizin en önemli değeri evlatlarımız. Evlatlarımızın geleceği bizler için çok önemli. Onlara yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

        Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçecek proje ile çocuklar oyuncaklarla dilediğince oynayabilecekleri gibi çok sevdikleri oyuncakları 15 günlüğüne ödünç alabilecek.

        Drama ve tiyatro eğitimi verilecek tesiste çocuklar masal dinleyip çizgi film izleyebilecek.

        Tesisin üst katında yer alan Akıl Küpü Kütüphanesi ise ilkokul ve ortaokul öğrencileri için tasarlanırken kafeteryada ebeveynler çocuklarını bekleyebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü devrildi! 8 can kaybı var!
        Yolcu otobüsü devrildi! 8 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kocasinan KAYÇEV ülke ekonomisine katkı sağlıyor
        Kocasinan KAYÇEV ülke ekonomisine katkı sağlıyor
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Almanya'da peyzaj fuarına katıldı
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Almanya'da peyzaj fuarına katıldı
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından IBAN dolandırıcılığına karşı bilgilendi...
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından IBAN dolandırıcılığına karşı bilgilendi...
        Bir annenin feryadıyla başlayan ERVA Spor Okulları'nda 16 bin lisanslı spor...
        Bir annenin feryadıyla başlayan ERVA Spor Okulları'nda 16 bin lisanslı spor...
        Kayseri'de bıçaklanan çocuk binaya sığındı: 1 yaralı
        Kayseri'de bıçaklanan çocuk binaya sığındı: 1 yaralı
        Kayseri'de ozanlar kulakların pasını sildi Vatandaşlar 4. Uluslararası Aşık...
        Kayseri'de ozanlar kulakların pasını sildi Vatandaşlar 4. Uluslararası Aşık...