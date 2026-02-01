Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından IBAN dolandırıcılığına karşı bilgilendirme
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IBAN kullandırılması yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan bilgilendirici video ve broşürlerin kentteki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.
Çalışmalarla, özellikle gençlerin IBAN kullandırmanın hukuki ve cezai sonuçları konusunda bilinçlendirilmesi, suç örgütleri tarafından kullanılmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
