        Kayseri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede doktor ve hemşire eşi Kayseri'de hastalara hizmet veriyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden sağlıkçı çift, depremin ardından yerleştikleri Kayseri'de hastalara hizmet veriyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:11
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede doktor ve hemşire eşi Kayseri'de hastalara hizmet veriyor
        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden sağlıkçı çift, depremin ardından yerleştikleri Kayseri'de hastalara hizmet veriyor.

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hastanede görev yapan biyokimya uzmanı doktor Mehmet Bozok, hem Ankara'da tedavi gören depremzede kardeşine hem de memleketleri Kahramanmaraş'a yakın olması nedeniyle hemşire eşi Merve Bozok'la Kayseri'ye tayinlerini istedi. Bozok çifti, Kayseri Şehir Hastanesinde beraber mesai yapıyor.

        Depremde yeğeni ve yengesinin yanı sıra çok sayıda akrabasını kaybeden doktor Mehmet Bozok, AA muhabirine, 6 Şubat gecesi şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını, eşiyle hemen çocuklarının odasına koştuklarını söyledi.

        Sabah kardeşinin enkaz altında kaldığını öğrendiğini anlatan Bozok, "Kardeşimin durumu ağırdı, onu Gaziantep'e götürdük, sonra da Ankara'ya sevk edildi. Kardeşim enkazda kaldı, onun eşi ve kızı hayatını kaybetti. Halamı, halamın çocuklarını, eşimin tarafından da çok fazla insanı kaybettik." diye konuştu.

        Kayseri'ye gelmeden görev yerlerine geri döndüklerini ve bir süre çalıştıklarını anlatan Bozok, "Bir dönem eşim çalıştı, bir dönem ben çalıştım. 3 yıldır buradayız. Şu an Kahramanmaraş'ta bir düzen kuruluyor. İleride dönmek isteriz tabii ki." dedi.

        - "Küçük kıyamet derler ya o şekildeydi"

        İki çocuk annesi Merve Bozok ise ilk depremin ardından izin alarak ilçeden Kahramanmaraş'a geçtiklerini, eşinin kardeşinin ve diğer akrabalarının enkazdan çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

        Evlerinin depremde orta hasarlı olarak kayda geçtiğini ifade eden Bozok, bir süre Mersin'de yaşadıklarını, daha sonra Kayseri'ye geldiklerini anlattı.

        Depremde ampute edilmekle karşı karşıya kalan kayınbiraderi Ankara'ya sevk edildiği için Kahramanmaraş'a da yakın olur düşüncesiyle Kayseri'ye tayin istediklerini dile getiren Bozok, "Depremde kuzenlerim, dayımın oğlu, teyzem, teyzemin çocuklarından çok vefat eden oldu. Gerçekten o sırada, oradaki üniversite hastanesi olsun, normal diğer hastaneler olsun, küçük kıyamet derler ya o şekildeydi. Çocuklarımla günlerce arabada kaldık." diye konuştu.

        Hem görevlerine devam ettiklerini hem de depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Bozok, "İdarecilerimiz çok iyiydi, burada çok yardımcı oldular. Gerçekten çok anlayışlılardı. Çocuklarım gece bensiz pek kalmak istemiyorlardı. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Hem mesai saatlerim için çok yardımcı oldular hem de deprem bölgesinden geldiğimiz için. O yüzden idarecilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

