        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 01:35 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:35
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ferhat Kaya'nın yönetimindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil Kayseri-Malatya kara yolu Kepez Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan Kadir Yalnız olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sürücü Kaya ve araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

        Yaralılar ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

        Yalnız'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

