Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kayseri'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Ferhat Kaya'nın yönetimindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil Kayseri-Malatya kara yolu Kepez Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.



Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada otomobilde bulunan Kadir Yalnız olay yerinde hayatını kaybetti.



Sürücü Kaya ve araçtaki 3 kişi ise yaralandı.



Yaralılar ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.



Yalnız'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

