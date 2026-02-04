Başkan Büyükkılıç, kentin spor altyapısını güçlendirecek protokolü imzaladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile kentin spor altyapısını güçlendirecek stadyum, spor merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi yatırımlarını kapsayan protokolü imzaladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde, Melikgazi ilçesinde bulunan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun bakım ve onarım çalışmaları, Kocasinan ilçesinde yer alan Kongre ve Spor Merkezi’nin bakım ve onarımı ile yenilenmesi hedefleniyor.



Ayrıca Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak tesislerinin iyileştirilmesi, kayak pistlerinin hazırlanması ve kalitesinin arttırılması amacıyla kar ezme makinesi temini gerçekleştirilecek. Yürütülecek çalışmalar, yüzde 50 destekle gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin spor tesislerini kapsayan yatırımları hayata geçireceklerini belirterek, iş birliğinin Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.



Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen katıldı.



