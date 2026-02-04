Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Başkan Palancıoğlu, toplu iş sözleşmesini işçilerle kutladı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesini işçilerle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Palancıoğlu, toplu iş sözleşmesini işçilerle kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesini işçilerle kutladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, İnecik Tesisleri'nde çalışan Çevre Koruma, Veterinerlik, Sıfır Atık, Ulaşım ve Makine İkmal ile Mimarsinan Tesisleri'nde çalışan Temizlik, Ulaşım, Muhtarlık İşleri çalışanlarına tebrik ziyaretinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, sözleşme kapsamında ücret ve sosyal haklarda yapılan iyileştirmelerin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

        “Melikgazi Belediyemiz ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hayırlı, uğurlu olsun. Allah ailenizle birlikte bereketle yaşamayı nasip etsin. Başkan Yardımcılarım, birim müdürlerim yürüttüğümüz bu sürece emek verdiler. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Allah, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hizmet eden büyüklerimizin önünü açsın. Melikgazi Belediyemiz Türkiye’nin en güzel belediyelerinden bir tanesi. Borcu olmayan bir belediyeyiz. Göreve geldiğim günden beri hiç kredi çekmedik. Kentsel dönüşüm çalışmalarında çığır açıyoruz. Hizmet için yeni araçlar alıyoruz. Böylesine değerli hizmetler veren bir belediyeye emek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni iş sözleşmenizin sizlere ve ailelerinize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan içme suyu açıklaması
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan içme suyu açıklaması
        Kabakcı'dan ERVA mesaisi
        Kabakcı'dan ERVA mesaisi
        Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri sporuna dev hamle: Başkentte imzalar atıldı
        Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri sporuna dev hamle: Başkentte imzalar atıldı
        Apartman kütüphaneleri öğrencilerin adresi
        Apartman kütüphaneleri öğrencilerin adresi
        'Asrın felaketi'nde bölgeye ulaşan ilk ekipler yaşadıklarını anlattı Kimi a...
        'Asrın felaketi'nde bölgeye ulaşan ilk ekipler yaşadıklarını anlattı Kimi a...
        KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin acı günü
        KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin acı günü