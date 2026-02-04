Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan içme suyu açıklaması

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında 9 bin 163 içme suyu numunesinde 140 bin 371 parametrenin analiz edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:01 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan içme suyu açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında 9 bin 163 içme suyu numunesinde 140 bin 371 parametrenin analiz edildiğini duyurdu.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yürütülen çalışmaların insan sağlığı açısından önem taşıdığını ve içme suyunun sürekli kontrol edildiğini belirtti.

        Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları'nda yapılan analizlerin uluslararası geçerliliğe sahip olduğuna aktaran Büyükkılıç, "KASKİ İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarlarımız, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen ‘Akreditasyon Belgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi'ne sahiptir. Bu doğrultuda, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te yer alan tüm parametreler titizlikle analiz edilmekte ve insan sağlığına uygun içme suyu şebekeye verilmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız, sürekli kontrol altında tutulan sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Kabakcı'dan ERVA mesaisi
        Kabakcı'dan ERVA mesaisi
        Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri sporuna dev hamle: Başkentte imzalar atıldı
        Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri sporuna dev hamle: Başkentte imzalar atıldı
        Apartman kütüphaneleri öğrencilerin adresi
        Apartman kütüphaneleri öğrencilerin adresi
        'Asrın felaketi'nde bölgeye ulaşan ilk ekipler yaşadıklarını anlattı Kimi a...
        'Asrın felaketi'nde bölgeye ulaşan ilk ekipler yaşadıklarını anlattı Kimi a...
        KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin acı günü
        KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin acı günü
        Apartman kütüphaneleri öğrencilerin adresi
        Apartman kütüphaneleri öğrencilerin adresi