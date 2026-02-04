Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan içme suyu açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında 9 bin 163 içme suyu numunesinde 140 bin 371 parametrenin analiz edildiğini duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında 9 bin 163 içme suyu numunesinde 140 bin 371 parametrenin analiz edildiğini duyurdu.
Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yürütülen çalışmaların insan sağlığı açısından önem taşıdığını ve içme suyunun sürekli kontrol edildiğini belirtti.
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları'nda yapılan analizlerin uluslararası geçerliliğe sahip olduğuna aktaran Büyükkılıç, "KASKİ İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarlarımız, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen ‘Akreditasyon Belgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi'ne sahiptir. Bu doğrultuda, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te yer alan tüm parametreler titizlikle analiz edilmekte ve insan sağlığına uygun içme suyu şebekeye verilmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız, sürekli kontrol altında tutulan sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.