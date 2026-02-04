Kayserispor, Rus golcü Fedor Chalov'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, PAOK forması giyen Rus santrfor Fedor Chalov'u renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen Chalov'un, tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı kaydedildi.

