        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbederek, aracına zarar veren 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:54 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:54
        Kayseri'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbederek, aracına zarar veren 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaşanan kavga görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsünü bir süre sonra durdurdu.

        Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 7 bin 930 lira ceza kesilen sürücü A.Y'nin (22) ehliyetine el konularak, otomobil trafikten men edildi.

        Trafikte tartıştıları sürücüyü darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ile araçtaki Ö.A (22) ve E.K (25) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

